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13:19   6 Сентября 2019
Россия

Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о самочувствии после нападения неизвестного с электрошокером. Она заверила журналистов, что у нее «все нормально».

«Все хорошо, все нормально», — заявила Памфилова. 

Ранее в пресс-службе ЦИК сообщили, что здоровье Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях, но со СМИ глава Центризбиркома общаться не будет.

Напомним, преступник напал на дом Памфиловой в ночь на 6 сентября в Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером. Заведено уголовное дело.

Официальный представитель МВД России Ирины Волк подчеркнула, что руководство ведомства лично проконтролирует расследование.

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Автор: Арсений Аскольский
#нападение #цик #памфилова

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