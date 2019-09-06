Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о самочувствии после нападения неизвестного с электрошокером. Она заверила журналистов, что у нее «все нормально».

«Все хорошо, все нормально», — заявила Памфилова.

Ранее в пресс-службе ЦИК сообщили, что здоровье Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях, но со СМИ глава Центризбиркома общаться не будет.

Напомним, преступник напал на дом Памфиловой в ночь на 6 сентября в Истре. Злоумышленник несколько раз ударил ее электрошокером. Заведено уголовное дело.

Официальный представитель МВД России Ирины Волк подчеркнула, что руководство ведомства лично проконтролирует расследование.