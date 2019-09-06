Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

Заместитель председателя правления крупнейшего российского банка Олег Ганеев в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что Сбербанк к концу 2019 года заменит половину традиционных банкоматов на ресайклеры, которые позволяют использовать внесенные клиентами деньги для выдачи наличных. По его словам, сейчас у банка более 21 тысячи таких устройств.

По информации Сбербанка, в стране работает более 129 тысяч банкоматов​​​. При этом сеть банка состоит из 55 тысяч банкоматов по всей стране, то есть более 40 процентов от общего количества устройств в РФ.

Ганеев объяснил, что Сбербанк развивает сеть в соответствии с клиентским спросом, поэтому в ближайший год общее количество банкоматов не изменится. Вместе с тем, часть устройств заменят, передает РИА Новости.