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13:20   6 Сентября 2019
Россия

Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

Заместитель председателя правления крупнейшего российского банка Олег Ганеев в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что Сбербанк к концу 2019 года заменит половину традиционных банкоматов на ресайклеры, которые позволяют использовать внесенные клиентами деньги для выдачи наличных. По его словам, сейчас у банка более 21 тысячи таких устройств.

По информации Сбербанка, в стране работает более 129 тысяч банкоматов​​​. При этом сеть банка состоит из 55 тысяч банкоматов по всей стране, то есть более 40 процентов от общего количества устройств в РФ.

Ганеев объяснил, что Сбербанк развивает сеть в соответствии с клиентским спросом, поэтому в ближайший год общее количество банкоматов не изменится. Вместе с тем, часть устройств заменят, передает РИА Новости.

 «К концу 2019 года мы обновим половину всего парка банкоматов и добавим функцию рециркуляции наличных», — резюмировал Ганеев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сбербанк #общество #банкомат

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