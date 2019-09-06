Концепция дальневосточного венчурного фонда будет представлена через месяц. Об этом рассказал вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума в пятницу, 6 сентября.

«Уверен, что нам нужен венчурный фонд. Но нужно много продумать», — заметил Трутнев.

Идея создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд для поддержки стартапов принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Такой инициативой ранее глава государства поделился на пленарной сессии ВЭФ. Также президент отметил, что средства для его наполнения имеются в Фонде развития Дальнего Востока.