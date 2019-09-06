Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

 Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста
Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах
Мьянма выразила желание купить российские истребители

Мьянма выразила желание купить российские истребители

 Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США

Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США
Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе

 Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник опроверг данные о подготовке к повышению пенсионного возраста
Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Лукашенко потребовал от России не гнобить Минск

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах
Мьянма выразила желание купить российские истребители

Мьянма выразила желание купить российские истребители

 Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США

Экс-глава Starbucks отказался от президентской гонки в США
13:39   6 Сентября 2019
Весь мир

Памятник советским солдатам, павшим на Халхин-Голе, открыли в Монголии

Памятник советским солдатам, павшим на Халхин-Голе, открыли в Монголии

Торжественная церемония открытия памятника, посвященного советским и монгольским воинам, погибшим в боях при реке Халхин-Гол, прошла в Монголии в рамках празднования 80-летия победы советско-монгольских войск над японской Квантунской армией.

Монумент, как сообщает в пятницу пресс-служба Восточного военного округа, установлен на территории Дорнодского аймака на сопке Ремизова. На торжествах, посвященных открытию памятника, присутствовали члены российского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», представители молодежных и ветеранских общественных организаций, делегации Монголии и Бурятии, а также поисковики из отряда «Рысь», которые ежегодно участвуют в поисках останков советских солдат на месте боев при Ханхил-Голе.

Ранее торжества, проходящие в Монголии по случаю 80-летия победы при Халхин-Голе посетил президент России Владимир Путин, который провел в Улан-Баторе встречу с монгольским лидером Халтмаайгином Батулгой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #памятник #политика #весь мир #юнармия #монголия #советские солдаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...