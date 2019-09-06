Памятник советским солдатам, павшим на Халхин-Голе, открыли в Монголии

Торжественная церемония открытия памятника, посвященного советским и монгольским воинам, погибшим в боях при реке Халхин-Гол, прошла в Монголии в рамках празднования 80-летия победы советско-монгольских войск над японской Квантунской армией.

Монумент, как сообщает в пятницу пресс-служба Восточного военного округа, установлен на территории Дорнодского аймака на сопке Ремизова. На торжествах, посвященных открытию памятника, присутствовали члены российского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», представители молодежных и ветеранских общественных организаций, делегации Монголии и Бурятии, а также поисковики из отряда «Рысь», которые ежегодно участвуют в поисках останков советских солдат на месте боев при Ханхил-Голе.

Ранее торжества, проходящие в Монголии по случаю 80-летия победы при Халхин-Голе посетил президент России Владимир Путин, который провел в Улан-Баторе встречу с монгольским лидером Халтмаайгином Батулгой.