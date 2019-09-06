Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

 Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

 Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE
Президент Зимбабве из-за смерти своего предшественника прервал визит в ЮАР

Президент Зимбабве из-за смерти своего предшественника прервал визит в ЮАР

 Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали

Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали
Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

 Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

 Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE
Президент Зимбабве из-за смерти своего предшественника прервал визит в ЮАР

Президент Зимбабве из-за смерти своего предшественника прервал визит в ЮАР

 Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали

Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали
13:03   6 Сентября 2019
Россия

Руководство московского роддома опровергло слухи о вспышке внутриутробной пневмонии

Руководство московского роддома опровергло слухи о вспышке внутриутробной пневмонии

Роддом Москвы опроверг слухи о вспышке внутриутробной пневмонии, которое якобы произошло в учреждении. По словам главврача родильного дома №4 имени Виноградова в Москве Ольги Шараповой, заболели лишь два младенца, между собой эти случаи не связаны. 

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в столичном роддоме вспышка внутриутробной пневмонии, от которой пострадали пятеро детей в течение недели. По словам Ольги Шараповой, ни о какой вспышке речь не идет, а подобные случаи происходят из-за того, что женщина болела инфекционным заболеванием во время беременности и передала его ребенку.

За последнюю неделю зафиксировано два случая подобного заболевания, но сейчас дети находятся под надзором врачей и их состояние близко к удовлетворительному. Сегодня вечером одного младенца передадут матери, а второй ребенок находится в палате интенсивной терапии, за ним наблюдают медики. По прогнозам Шараповой, вскоре и второго ребенка переведут из-под интенсивного наблюдения и отдадут маме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...