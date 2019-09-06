Руководство московского роддома опровергло слухи о вспышке внутриутробной пневмонии

Роддом Москвы опроверг слухи о вспышке внутриутробной пневмонии, которое якобы произошло в учреждении. По словам главврача родильного дома №4 имени Виноградова в Москве Ольги Шараповой, заболели лишь два младенца, между собой эти случаи не связаны.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в столичном роддоме вспышка внутриутробной пневмонии, от которой пострадали пятеро детей в течение недели. По словам Ольги Шараповой, ни о какой вспышке речь не идет, а подобные случаи происходят из-за того, что женщина болела инфекционным заболеванием во время беременности и передала его ребенку.

За последнюю неделю зафиксировано два случая подобного заболевания, но сейчас дети находятся под надзором врачей и их состояние близко к удовлетворительному. Сегодня вечером одного младенца передадут матери, а второй ребенок находится в палате интенсивной терапии, за ним наблюдают медики. По прогнозам Шараповой, вскоре и второго ребенка переведут из-под интенсивного наблюдения и отдадут маме.