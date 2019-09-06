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13:05   6 Сентября 2019
Россия

Пропавшую два дня назад под Вологдой двухлетнюю девочку нашли живой

Пропавшую два дня назад под Вологдой двухлетнюю девочку нашли живой

Волонтеры нашли живой двухлетнюю девочку, которая пропала в селе Красное два дня назад — 4 сентября. Ребенок был в километре от населенного пункта. Об этом сообщили в местном отделении полиции в пятницу, 6 сентября. 

Отмечается, что девочку нашли в кустарнике. На место сразу же вызвали медиков. Сейчас ребенок находится в больнице, врачи оценивают ее состояние. По данным вологодского главка МЧС, состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в селе Красное Тарногского района 4 сентября  мать оставила двухлетнюю девочку без присмотра около на несколько минут в песочнице. Женщина обратилась в полицию, после этого сразу начались поиски с привлечением волонтеров и водолазной группы.  

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Автор: Арсений Аскольский
#поиски #вологда #девочка

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