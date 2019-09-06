Памятная доска в честь визита Ким Чен Ира появилась в метро Новосибирска

Станция новосибирского метро «Площадь Ленина» стала местом для памятной доски в честь визита председателя государственного комитета КНДР Ким Чен Ира, сообщили в городской администрации 6 сентября.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть указал, что сибиряков и корейцев связывает очень многое.

«Я хочу напомнить подвиг нашего земляка Якова Новиченко — героя труда КНДР, который спас жизнь великого лидера страны Ким Ир Сена. Тогда глава Корейской Народно-Демократической Республики приезжал в Новосибирск поздравить и поблагодарить новосибирского героя», — цитирует его пресс-служба.

Вторым важным событием стало то, в честь чего установлена памятная доска — посещение Ким Чен Ином метрополитена.

Поверенный в делах посольства КНДР в России Зин Чжон Хепа отметил, что открытие памятника проходит в 71-ю годовщину со дня основания Северной Кореи. По его словам, такой шаг важен для прославления заслуг северокорейского лидера, который внимательно относился к отношениям стран.

«Четвертого августа 2001 года он встретился с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и подписал историческую декларацию между Россией и Кореей. Чуть позже, 11 августа, он посетил Новосибирск и побывал на станции метро «Площадь Ленина», — рассказал поверенный.

Инициатором памятной доски выступил глава Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море», скрипач Михаил Симонян. В пятницу делегация учеников новосибирской консерватории имени Глинки во главе с ним посетят Северную Корею.