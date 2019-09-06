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13:06   6 Сентября 2019
Россия

Собчак рассказала о белой зависти к украинским выборам

Собчак рассказала о белой зависти к украинским выборам

Ксения Собчак назвала Владимира Зеленского президентом-«бойфрендом» и президентом-«симпатичным сыном». Об этом она сказала в интервью украинскому журналисту радиостанции «Новое время» Евгению Киселеву. 

По мнению телеведущей, Украина не готова жить с «президентом-отцом» и «царем». 

«Какой-то такой молодой, классный и симпатичный президент вдруг оказался возможным. Это круто», — заявила Собчак. 

Также журналистка отметила, что завидует белой завистью выборам, которые ранее прошли на Украине. Собчак призналась, что была бы счастлива, если бы Россию возглавил местный шоумен, однако назвала подобное чем-то «из области фантастики». 

Ранее Собчак, приехав в Киев, заявила, что Крым должен быть возвращен Украине, потому что «РФ нарушила международные договоренности». При этом журналистка отметила, что необходимо провести «какой-то референдум». По мнению директора института проблем глобализации Михаила Делягина, телеведущая не знает международного права, несмотря на то, что окончила МГИМО. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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