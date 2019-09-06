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12:41   6 Сентября 2019
Россия

Трутнев подвел численные итоги ВЭФ

Трутнев подвел численные итоги ВЭФ

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о результатах Восточного экономического форума на итоговой пресс-конференции 6 сентября.

«На площадке работали более восьми с половиной тысяч человек из 65 государств, в том числе почти 1300 представителей СМИ», — начал он.

Полпред подчеркнул, что делегации из Индии, Китая, Южной Кореи и Японии оказались самыми многочисленными. В общей сложности, в работе приняли участие свыше 440 компаний.

«Подписано соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей. Окончательная цифра уточняется, где-то 3,4–3,5 триллиона», — продолжил Трутнев.

Среди них оказались 220 соглашений, контрактов и меморандумов, общая сумма которых достигла 3,1 триллиона рублей.

Напомним, что Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. Организатором пятого по счету события выступил фонд «Росконгресс».

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Автор: Анна Манц
#трутнев #итоги #вэф

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