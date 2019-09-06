Зарплату пожарным подняли в два раза, сообщает МЧС России. Речь идет о зарплате работников федеральной противопожарной службы, после нововведений она составляет 24 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Повышение произошло после поручения президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии 20 июня. По 24 тысячи рублей теперь получают гражданские работники пожарных частей, которые не имеют погонов.

В ходе прямой линии президента РФ к Владимиру Путину обратился калининградский пожарный и рассказал о зарплате начальника пожарной части, которая составляет 16 тысяч рублей, а те, кто не носят погоны, получают от 12 до 13 тысяч. Российский лидер по итогам прямой линии поручил МЧС России довести уровень зарплаты до 24 тысяч рублей для сотрудников подразделений пожарной охраны. С января 2020 года зарплата вырастет до 32 тысяч рублей.