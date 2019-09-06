Разбойное нападение совершено на дом главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой. Об этом в пятницу, 6 сентября сообщает Министерство внутренних дел.

По данным ведомства в ночь с 5 на 6 сентября в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку дома в городском округе Истра в Подмосковье. Прибывшие в кратчайшие сроки по вызову стражи порядка установили, что потерпевшей является глава ЦИК РФ Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, а после неоднократно ударил Памфилову электрошокером.

«Надеюсь, нам скоро скажут, ограбление это было или последствия нежных дискуссий наших рэволюцьонеров», — не исключила последнего в telegram-канале главред Russia Today Маргарита Симоньян, попавшая в больницу после встречи с протеже блогера Алексея Навального Любовью Соболь в начале июня.

Ранее Памфилова заявляла, что Центризбирком намерено очерняется на заказной основе, причем участникам кампании по дискредитации платят за это деньги. Глава ЦИК не стала называть конкретных людей, которые имеют к этому отношение. Она отметила, что ведомство обвинили во всех грехах и продолжат обвинять. Получатели денег, а также конкретная сумма, выплаченная каждому из них, Памфиловой известна.

Также глава ЦИК РФ отмечала, что митинги, которые связаны с выборами в Мосгордуму, используются как инструмент шантажа. Первые акции, напомнила она, были организованы еще до первых отказов в регистрации.

Ночное нападение не изменило дневных планов главы ЦИКа. В 10.00 утра она прибыла на конференцию «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались представители 30 стран. Жаловаться на бессонную ночь не стала.