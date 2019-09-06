Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

 Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

 Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE
Президент Зимбабве из-за смерти своего предшественника прервал визит в ЮАР

Президент Зимбабве из-за смерти своего предшественника прервал визит в ЮАР

 Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали

Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали
Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

Сбербанк к концу 2019 года заменит половину обычных банкоматов на ресайклеры

 Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Памфилова заверила, что после нападения у нее «все хорошо»

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

 Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE
Президент Зимбабве из-за смерти своего предшественника прервал визит в ЮАР

Президент Зимбабве из-за смерти своего предшественника прервал визит в ЮАР

 Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали

Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали
12:25   6 Сентября 2019
Россия

Симоньян не исключила связь нападения на Памфилову с критикой «оппозиции»

Симоньян не исключила связь нападения на Памфилову с критикой «оппозиции»

Разбойное нападение совершено на дом главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой. Об этом в пятницу, 6 сентября сообщает Министерство внутренних дел.

По данным ведомства в ночь с 5 на 6 сентября в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку дома в городском округе Истра в Подмосковье. Прибывшие в кратчайшие сроки по вызову стражи порядка установили, что потерпевшей является глава ЦИК РФ Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, а после неоднократно ударил Памфилову электрошокером.

«Надеюсь, нам скоро скажут, ограбление это было или последствия нежных дискуссий наших рэволюцьонеров», — не исключила последнего в telegram-канале главред Russia Today Маргарита Симоньян, попавшая в больницу после встречи с протеже блогера Алексея Навального Любовью Соболь в начале июня.

Ранее Памфилова заявляла, что Центризбирком намерено очерняется на заказной основе, причем участникам кампании по дискредитации платят за это деньги. Глава ЦИК не стала называть конкретных людей, которые имеют к этому отношение. Она отметила, что ведомство обвинили во всех грехах и продолжат  обвинять. Получатели денег, а также конкретная сумма, выплаченная каждому из них, Памфиловой известна.

Также глава ЦИК РФ отмечала, что митинги, которые связаны с выборами в Мосгордуму, используются как инструмент шантажа. Первые акции, напомнила она, были организованы еще до первых отказов в регистрации.

Ночное нападение не изменило дневных планов главы ЦИКа. В 10.00 утра она прибыла на конференцию «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались представители 30 стран. Жаловаться на бессонную ночь не стала. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#нападение #памфилова #цик рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...