Президент Зимбабве из-за смерти своего предшественника прервал визит в ЮАР

Кончина экс-президента Зимбабве 95-летнего Роберта Мугабе стала причиной того, что нынешний глава государства Эммерсон Мнангагва прервал раньше времени свой визит в Южно-Африканскую республику.

Об этом в пятницу 6 сентября сообщает издание Herald.

По словам официального представителя президента Зимбабве Джорджа Чарамбы, Мнангагва прибыл в Кейптаун во вторник 3 сентября на Всемирный экономический форум по делам Африки, который продолжится до вечера 6 сентября.

Ожидается, что, прибыв в аэропорт Хараре, Мнангагва выступит с официальным заявлением.

Напомним: Роберт Мугабе покинул пост президента Зимбабве в конце ноября 2017 года в возрасте 93 лет. Сделать это его вынудило давление со стороны военных и правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт». При этом партийное руководство выдвинуло кандидатуру Эммерсона Мнангагвы на пост главы государства.

Экс-президент Мугабе скончался в сингапурской больнице в окружении родных и близких.