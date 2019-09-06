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12:34   6 Сентября 2019
Россия

Собянин раскритиковал полный переход на интернет-голосование

Собянин раскритиковал полный переход на интернет-голосование

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против полного перехода на интернет-голосование. Об этом он заявил 6 сентября, выступая на международной конференции «Цифровизация избирательных процессов», сообщает ТАСС. 

Несмотря на то, что технологии уже отработаны, законодательство совершенствуется, выборы становятся более честными и прозрачными, явка избирателей с каждым годом падает все ниже и ниже. Особенно такая проблема актуальна в регионах, заявил Собянин. 

«Это означает, что мы избираем политиков, руководителей меньшинством населения, и это вызов. Какие бы технологии не придумали, человеку все равно сегодня необходимо прийти на избирательный участок», — считает мэр. 

Люди привыкли получать услуги в электронном виде, поэтому они не понимают классического способа голосования на таком важном событии, как выборы. Собянин рассказал, что многие страны отказались переходить на электронное голосование. Интернет-голосвание прижилось только в Эстонии, но это единичный случай, отметил он. 

При этом мэр Москвы заявил, что продолжать эксперименты в этой области можно и нужно, а первым шагом на пути станет процедура электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, отметил Собянин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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