Собянин раскритиковал полный переход на интернет-голосование

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против полного перехода на интернет-голосование. Об этом он заявил 6 сентября, выступая на международной конференции «Цифровизация избирательных процессов», сообщает ТАСС.

Несмотря на то, что технологии уже отработаны, законодательство совершенствуется, выборы становятся более честными и прозрачными, явка избирателей с каждым годом падает все ниже и ниже. Особенно такая проблема актуальна в регионах, заявил Собянин.

«Это означает, что мы избираем политиков, руководителей меньшинством населения, и это вызов. Какие бы технологии не придумали, человеку все равно сегодня необходимо прийти на избирательный участок», — считает мэр.

Люди привыкли получать услуги в электронном виде, поэтому они не понимают классического способа голосования на таком важном событии, как выборы. Собянин рассказал, что многие страны отказались переходить на электронное голосование. Интернет-голосвание прижилось только в Эстонии, но это единичный случай, отметил он.

При этом мэр Москвы заявил, что продолжать эксперименты в этой области можно и нужно, а первым шагом на пути станет процедура электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, отметил Собянин.