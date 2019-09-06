Путин пошутил про тещу в беседе с участником ВЭФ

Один из участников Восточного экономического форума поделился с российским президентом Владимиром Путиным своими планами на будущее на встрече с представителями общественности 6 сентября.

Он рассказал, что хочет переехать в город Доброград, который строится во Владимирской области, «всем семейством, и тещу прихватить».

«И тещу хотите взять? У вас хорошая семья», — шутливо заметил глава России.

Ранее Путин в ходе пленарной сессии пошутил про молодежь, отвечая на вопрос модератора:

«Синдзо [Абэ, японский премьер-министр] говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале выразил уверенность, что шутка попадет в сборники известных цитат и афоризмов российского лидера.

Напомним, что с 4 по 6 сентября Владивосток принимает пятый Восточный экономический форум.