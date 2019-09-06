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 Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали

Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали
12:26   6 Сентября 2019
Весь мир

Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали

Многомиллионные доходы «Аш-Шабаб» сделают группировку главной силой в Сомали

Боевики группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России) терроризируют практически всех предпринимателей Сомали, собирая налоги на миллионы долларов, говорится в эксклюзивом переводе «ПолитРоссии» материала The Washington Post.

По информации издания, боевики регулярно «собирают налоги» с наиболее прибыльных сомалийских предприятий, чем «зарабатывают» десятки миллионов долларов ежегодно. Деньги нужны группировке для финансирования нападений на правительственные и военные объекты в Сомали. При этом повлиять на боевиков практически нереально.

Группировка контролирует большинство сельских районов страны и, соответственно, местные власти. Боевики организовали органы по сбору дорожных пошлин и налогов. Сомалийский министр финансов Дуалэ Бейлех назвал критической сложившуюся ситуацию. По его словам, власти страны не могут решит проблему самостоятельно.

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Автор: Олег Королев
#африка #общество #весь мир #сомали

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