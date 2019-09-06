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12:19   6 Сентября 2019
Россия

Блокадники получили документы на новые квартиры из рук Беглова

Блокадники получили документы на новые квартиры из рук Беглова

Блокадники Ленинграда получили документы на новые квартиры из рук врио губернатора Александра Беглова. Передача бумаг состоялась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, где сегодня прошло открытие выставки в Соляном переулке. На открытие экспозиции приехал глава Ленинградской области Александр Дрозденко, а также жители блокадного Ленинграда и ветераны войны. 

Открытие музея после масштабной и долгой реконструкции прошло в пятницу, 6 сентября. Сначала музей хотели перенести и открыть в другом месте, но петербуржцы отстояли его местонахождение. Врио губернатора Александр Беглов поблагодарил жителей города за это решение. 

Полноценно музей заработает в День памяти жертв блокады 8 сентября. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#санкт-петербург #беглов #блокада ленинграда

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