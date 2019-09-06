Блокадники получили документы на новые квартиры из рук Беглова

Блокадники Ленинграда получили документы на новые квартиры из рук врио губернатора Александра Беглова. Передача бумаг состоялась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, где сегодня прошло открытие выставки в Соляном переулке. На открытие экспозиции приехал глава Ленинградской области Александр Дрозденко, а также жители блокадного Ленинграда и ветераны войны.

Открытие музея после масштабной и долгой реконструкции прошло в пятницу, 6 сентября. Сначала музей хотели перенести и открыть в другом месте, но петербуржцы отстояли его местонахождение. Врио губернатора Александр Беглов поблагодарил жителей города за это решение.

Полноценно музей заработает в День памяти жертв блокады 8 сентября.