Собянин объяснил, как Москва спасает регионы от нищеты

Большинство регионов «окунутся в нищету», если исчезнут мегаполисы. Об этом 6 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник в эфире телеканала «Россия 24» затронул тему о влиянии Москвы на экономику России. Он напомнил, что столица обеспечивает рабочими местами около двух миллионов людей из Подмосковья и близлежащих городов. Кроме этого, она дает 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране за счет экономики.

«Вообще агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву», — сказал он.

При этом мэр столицы отметил, что в федеральный бюджет от Москвы поступает около двух триллионов рублей. На эти деньги Россия выравнивает бюджетную обеспеченность других регионов.

Ранее Собянин заявил, что средняя зарплата московских учителей по результатам первого полугодия составила 114 тысяч рублей.