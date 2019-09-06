Беглов поучаствовал в открытии экспозиции, посвященной блокаде Ленинграда

Торжественное открытие новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда состоялось в пятницу, 6 сентября, в Соляном переулке. «Невские новости» сообщили, что на событие приехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Также здесь присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного города, члены петербургского правительства и Законодательного собрания, а также представители общественных организаций и музейной сферы.

Градоначальник доволен тем, что музей остался именно на этой площадке, а не переехал в другое здание. Он поблагодарил ветеранов и блокадников за защиту не только Ленинграда, но и всей России.

Напомним, что в культурном учреждении закончили ремонт, начавшийся летом прошлого года. Ожидается, что здесь будет создан Научный центр, сотрудники которого будут изучать историю блокады. Сейчас перед входом организована выставка военной техники времен ВОВ, она проработает до 15.00 часов субботы.