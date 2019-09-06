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12:04   6 Сентября 2019
Россия

Самым читающим жителем России стал петербуржец, прочитавший 776 книг

Самым читающим жителем России стал петербуржец, прочитавший 776 книг

Самым читающим жителем России стал петербуржец, прочитавший 776 книг с начала 2019 года. Таковы данные сервиса «МТС Библиотека».

На втором месте житель Владивостока, который успел прочесть за восемь месяцев года 735 книг. «Бронзу» забирает житель Ставрополя, ему удалось прочитать 512 произведений с января-2019. 

Пресс-служба ПАО «МТС» в Петербурге сообщает, что люди стали читать в полтора раза больше. В среднем житель Северной столицы читает 43 книги с января по сентябрь. Самые активные для чтения времена года - весна и зима, а вот летом жители Петербурга чаще слушают музыку и сидят в соцсетях. 

Если брать статистику по жанрам, то жители Санкт-Петербурга любят фантастику, детективы и фэнтези. Самой популярной книгой с начала 2019 года стало произведение Джо Диспенза  «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», ее читали чаще остальных. Из российских авторов петербуржцы предпочитают Виктора Пелевина, а из зарубежных писателей в лидерах - Рэй Брэдбери. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #книги #чтение

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