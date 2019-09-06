После избиения школьницы в Иваново полиция завела административное дело, сообщает ведомство. 19-летняя девушка избила 13-летнюю школьницу, видеозапись попала в интернет 31 июля.

На кадрах видно, как школьница стоит на коленях, и ее заставляют просить прощения за оскорбление другой девочки. Затем 19-летняя девушка начинает избивать подростка ногами и руками по голове, удерживая за волосы. Следователи СКР провели проверку, материалы дела передали в полицию. По факту инцидента завели административное дело по факту побоев.

В полиции отметили, что вреда здоровью школьницы не причинено, пишет РИА Новости. Девушке, избившей школьницу, грозит до 15 суток ареста, обязательные работы или штраф до 30 тысяч рублей.