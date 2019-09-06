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12:07   6 Сентября 2019
Россия

Фонд дольщиков достроит дома «СУ-155» в Звенигороде

Фонд дольщиков достроит дома «СУ-155» в Звенигороде

Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в пятницу, 6 сентября, сообщил на встрече с гражданами, что дома компании «СУ-155» в Звенигороде вместо «Стройпромавтоматики», неспособной выполнить обязательства, достроит Фонд защиты прав дольщиков. 

Один из крупнейших российских строительных холдингов «СУ-155» в 2015 году объявил о неспособности завершить проекты​​​. Хотя инвестиционно-строительная группа компаний обязалась обеспечить жильем тысячи дольщиков и пайщиков в 14 регионах страны.

Правительство поручило банку «Российский капитал», который позже вошел в группу «Дом.РФ», достроить большинство жилых объектов «СУ-155». Также обязанности по достройке передали компании «РК-Строй», но ряд подмосковных объектов передали другим застройщикам.

В частности, 15 домов проблемного застройщика во втором и третьем микрорайонах «Восточный» в Звенигороде передали в 2016 году новому инвестору – ЗАО «Стройпромавтоматика». По словам Мутко, компания не выполнила обязательства, поэтому объекты передали Фонду защиты прав дольщиков. 

«Решение приняли, дома достроят за счет поддержки фонда. Деньги уже выделили», — резюмировал вице-премьер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мутко #общество #дома

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