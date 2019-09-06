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11:52   6 Сентября 2019
Россия

Проезд в метро для ветеранов ВОВ и блокадников сделают 8 сентября бесплатным

Проезд в метро для ветеранов ВОВ и блокадников сделают 8 сентября бесплатным

Ветераны смогут бесплатно ездить в петербургском метрополитене в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе подземки. 

Правом на бесплатным проезд также смогут воспользоваться инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, а также других мест, созданных фашистами и их союзниками для принудительного содержания в период Второй мировой войны. 

Отмечается, что пройти через контрольные пункты можно будет предъявив соответствующие документы - удостоверение инвалида или ветерана ВОВ, а также медали «За оборону Ленинграда» и других.

Все вышеперечисленные категории имеют право на бесплатный проезд вне зависимости от гражданства и места жительства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #политика #ветераны #общество #блокада ленинграда #блокадники

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