Проезд в метро для ветеранов ВОВ и блокадников сделают 8 сентября бесплатным

Ветераны смогут бесплатно ездить в петербургском метрополитене в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе подземки.

Правом на бесплатным проезд также смогут воспользоваться инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, а также других мест, созданных фашистами и их союзниками для принудительного содержания в период Второй мировой войны.

Отмечается, что пройти через контрольные пункты можно будет предъявив соответствующие документы - удостоверение инвалида или ветерана ВОВ, а также медали «За оборону Ленинграда» и других.

Все вышеперечисленные категории имеют право на бесплатный проезд вне зависимости от гражданства и места жительства.