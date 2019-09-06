Минтруд повысит размер суточных для госслужащих

Министерство труда России повысит размер суточных для госслужащих, проект повышения появился на портале проектов и нормативных актов.

Размер суточных за каждый день нахождения в командировке для госслужащего составит 300 рублей, отмечается в документе. При этом суточные возмещаются за каждый день командировки, даже если это праздники или выходные. Также засчитываются дни в пути, в том числе учитываются и вынужденные остановки не по вине государственного гражданского служащего.

Отметим, что сейчас размер суточных составляет 100 рублей, он не менялся с 2002 года.