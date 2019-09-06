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12:22   6 Сентября 2019
Россия

«Победа» запустит прямые рейсы между Петербургом и Пермью раньше планируемой даты

«Победа» запустит прямые рейсы между Петербургом и Пермью раньше планируемой даты

Лоукостер «Победа» запустит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Пермью уже с 30 сентября, что на месяц раньше планируемой даты. Соответствующая новость появилась на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

Рейсы между городами будут выполняться пять раз в неделю (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам). В пути пассажирский лайнер будет находиться чуть более двух часов.

Сейчас прямым рейсом улететь в Пермь из Северной столицы или в обратную сторону возможно только авиакомпанией «Россия» и «S7 Airlines».

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Автор: Алла Ларионова

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