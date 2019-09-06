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12:20   6 Сентября 2019
Россия

Программа льготной ипотеки на Дальнем востоке может быть запущена в ноябре-декабре

Программа льготной ипотеки на Дальнем востоке может быть запущена в ноябре-декабре

Глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков в пятницу на полях восточного экономического форума заявил, что программа льготного ипотечного кредитования молодых семей дальневосточников под 2% годовых, о которой накануне говорил президент РФ Владимир Путин, заработает в регионе к концу текущего года.

«До конца года программа запустится, где-то я думаю в самом конце года, в ноябре-декабре. Агентства могут уже собирать предварительный спрос, и сразу существенная часть тех, кто попадает под эту программу, они смогут сразу податься», - заявил Чекунков.

По его словам, воспользоваться льготной ипотекой смогут около 8 тысяч молодых семей. Бюджетные затраты на реализацию данного вида поддержки  дальневосточников в ближайшие два года могут составить 15 миллиарда рублей.

«За 20 лет мы пока не будем говорить, но мы обсуждали с Министерством (финансов) в общей сложности вплоть до 15 миллиардов рублей на два года», - добавил глава фонда.

Напомним: накануне президент России Владимир Путин, говоря на ВЭФ о запуске программы льготного ипотечного кредитования, заявил, что воспользоваться ею смогут в первую очередь молодые дальневосточные семьи и те, кто намерен построить собственное жилье на земле, полученной в рамках программы «Дальневосточный гектар».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #общество #вэф #дальний восток #льготная ипотека

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