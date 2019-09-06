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11:23   6 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах. Об этом в пятницу, 6 сентября,  сообщила журналистам пресс-секретарь украинского Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

Ранее Иванова заявляла, что экс-глава государства фигурирует в 12 уголовных делах. Его адвокат Игорь Головань отметил, что Порошенко в пяти уголовных делах проходит как свидетель.

В пятницу бывший украинский президент не явился на допрос по делу о вмешательстве в работу судей. Головань сообщает, что это из-за несвоевременно врученной ему повестки.

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #уголовные дела

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