Бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила журналистам пресс-секретарь украинского Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

Ранее Иванова заявляла, что экс-глава государства фигурирует в 12 уголовных делах. Его адвокат Игорь Головань отметил, что Порошенко в пяти уголовных делах проходит как свидетель.

В пятницу бывший украинский президент не явился на допрос по делу о вмешательстве в работу судей. Головань сообщает, что это из-за несвоевременно врученной ему повестки.