Ветерана ВОВ похоронили в черном мешке из-за отказа морга обработать тело
Сотрудники морга отказалась обработать тело ветерана Великой отечественной войны. Труженицу тыла похоронили в гробу в черном мешке. Возбуждено уголовное дело. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.
По информации СМИ, сотрудники морга отказались бесплатно мыть и одевать 91-летнюю пенсионерку, которая проживала в пансионате для ветеранов войны и труда в Тюмени. Директор департамента соцразвития Ольга Кузнечевская 19 августа подписала приказ об увольнении руководителя учреждения. Ранее ему был сделан выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей.
«Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при организации ритуальных услуг при погребении ветерана Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении СК.