Ветерана ВОВ похоронили в черном мешке из-за отказа морга обработать тело

Сотрудники морга отказалась обработать тело ветерана Великой отечественной войны. Труженицу тыла похоронили в гробу в черном мешке. Возбуждено уголовное дело. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По информации СМИ, сотрудники морга отказались бесплатно мыть и одевать 91-летнюю пенсионерку, которая проживала в пансионате для ветеранов войны и труда в Тюмени. Директор департамента соцразвития Ольга Кузнечевская 19 августа подписала приказ об увольнении руководителя учреждения. Ранее ему был сделан выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей.