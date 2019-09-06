Кокорин и Мамаев продолжат футбольную карьеру после освобождения

Стали известны планы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева после освобождения из исправительной колонии в Белгороде. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники.

Тренерский штат ФК «Зенит» все еще рассчитывает на Кокорина. Перспективу сотрудничества оценят только после углубленного медицинского обследования, так как у спортсмена были обнаружены проблемы со здоровьем. Стороны должны приступить к переговорам уже в конце сентября.

Контракт ожидается не на большой срок, однако его можно будет продлить. Что касается финансовой стороны вопроса, то она будет значительно ниже. Источник не исключает, что договор приобретет силу только с открытием зимнего трансферного окна. До этого момента Кокорин сможет вернуться в форму на площадках клуба.

Мамаева же ожидает расторжение контракта с ФК «Краснодар» из-за нарушения ряда договоренностей. Вместе с тем, в нем заинтересованы «Ахмат» и «Урал». Но они не будут инициировать переговоры, пока не закончится разбирательство между спортсменом и его клубом.

8 октября нападающий футбольного клуба «Зенит» и полузащитник «Краснодара» избили стулом главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а после и водителя сотрудника «Первого канала» Виталия Соловчука.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже дело переквалифицировали в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». 10 октября состоялся допрос футболистов, на котором оба хулигана частично признали вину. 13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам в колонии общего режима, Мамаеву же дали на месяц меньше. Футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил его.