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11:30   6 Сентября 2019
Россия

Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми

Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми

Гостем нового кулинарного шоу Царьграда «Легкая еда» стал народный артист РФ Эдгард Запашный, который рассказал глобальной ошибке с мороженым и тиграми. По его словам, во время съемки рекламы мороженое съел лишь один тигр из 16.

«Режиссер спросил, можно ли сделать так, чтобы звери тоже ели мороженое? Я был уверен, что они будут совсем не против — молоко же», — добавил Запашный. 

Оказалось, что мороженое хищники не едят, попробовала лишь самая строптивая и вспыльчивая тигрица, остальные «посмотрели, как на дебила, мол, что ты нам предлагаешь, где мясо», поделился воспоминаниями дрессировщик. Запашный также отметил, что мясо ест, потому что мечтает поправиться, а не похудеть.

«Стараюсь питаться минимум четыре раза в день. Цель у меня  — набор веса, а не похудение», — объяснил артист. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#шоу #общество #мороженое #запашный

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