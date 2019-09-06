Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми

Гостем нового кулинарного шоу Царьграда «Легкая еда» стал народный артист РФ Эдгард Запашный, который рассказал глобальной ошибке с мороженым и тиграми. По его словам, во время съемки рекламы мороженое съел лишь один тигр из 16.

«Режиссер спросил, можно ли сделать так, чтобы звери тоже ели мороженое? Я был уверен, что они будут совсем не против — молоко же», — добавил Запашный.

Оказалось, что мороженое хищники не едят, попробовала лишь самая строптивая и вспыльчивая тигрица, остальные «посмотрели, как на дебила, мол, что ты нам предлагаешь, где мясо», поделился воспоминаниями дрессировщик. Запашный также отметил, что мясо ест, потому что мечтает поправиться, а не похудеть.