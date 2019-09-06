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11:09   6 Сентября 2019
Россия

Мост на Сахалин все еще стоит в повестке правительства

Мост на Сахалин все еще стоит в повестке правительства

Перечень проектов к постройке моста на Сахалин готов, остается вопрос о тактике их реализации, заявил вице-премьер Максим Акимов на полях Восточного экономического форума 6 сентября.

«От перспективных проектов никто не отказывается… Нам надо думать о том, какой задел в работе мы оставим следующему поколению инфраструктурных деятелей», — сказал он.

Проект остается в проработке. Акимов добавил, что РЖД занимаются предпроектными работами. 

«Здесь решения о том, что «товарищи, забудьте об этом объекте навсегда» — такого решения никто не принимал», — подытожил вице-премьер.

Мост на Сахалин все еще стоит в повестке правительства

Напомним, что о стационарной переправе на Сахалин говорят еще с середины прошлого века. Были инициативы о постройке моста или тоннеля, который смог бы соединить остров с материковой частью России.

Летом прошлого года российский президент Владимир Путин отмечал важность такого проекта. Позже он добавил, что постройка сооружения позволит раскрыть потенциал региона. Вместе с тем, глава министерства финансов Антон Силуанов заявлял об экономической невыгодности этого проекта.

Напомним, что Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. Пятое по счету событие организовал фонд «Росконгресс».

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Автор: Анна Манц
#мост #сахалин #вэф #акимов

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