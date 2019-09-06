Путин выступил против тюремного наказания по экономическим статьям

Российский президент Владимир Путин поддержал либерализацию статьей, связанных с экономическими преступлениями. Об этом он заявил 6 сентября на встрече с представителями общественности в рамках Восточного экономического форума.

В пятницу президент высказал мнение относительно содержания под стражей бизнесменов, подозреваемых в каких-либо нарушениях.

«Вы знаете, моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать, и нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку», — сказал он.

По словам главы государства, этот вопрос уже обсуждался с Верховным судом и Генпрокуратурой. Однако президент напомнил, что в экономической сфере существует множество нарушений, поэтому государство должно обеспечить интересы общества в целом, передает ТАСС слова Путина.

Также российский лидер пообещал, что решит проблему рыболовства за пределами исключительной экономической зоны России. Президент также напомнил, что в России предусмотрено сокращение избыточных мер регулирования, а также устранение устаревших к 2021 году норм.