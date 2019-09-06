Путин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения ставок по ипотеке по всей стране. Об этом лидер страны заявил на встрече с общественностью во Владивостоке в рамках ВЭФ-2019.

По словам Путина, он рассчитывает на снижение ставки по ипотеке в России после того, как на Дальнем Востоке ставка составит 2 процента. При этом президент подчеркнул, что это будет зависеть от состояния экономики в целом. Также Владимир Путин предупредил Минфин об ответственности за выполнение плана по организации получения кредитов по ипотеке под два процента годовых для молодежи Дальнего Востока. Президент заявил, что ответственность за исполнение решения лежит на министерстве финансов.

Также российский лидер назвал затратным для государства мероприятием установление двухпроцентной ставки по ипотеке для ДФО, так как процент в два раза ниже инфляции. При этом Владимир Путин отметил, что пока срок программы составляет пять лет, но нужно посмотреть, что будет в перспективе и решать, продлевать ли ее или нет.