Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтруд повысит размер суточных для госслужащих

Минтруд повысит размер суточных для госслужащих

 Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми

Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми
Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

 Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE
Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

 Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет
Минтруд повысит размер суточных для госслужащих

Минтруд повысит размер суточных для госслужащих

 Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми

Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми
Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

 Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE
Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

 Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет
11:06   6 Сентября 2019
Россия

Путин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране

Путин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения ставок по ипотеке по всей стране. Об этом лидер страны заявил на встрече с общественностью во Владивостоке в рамках ВЭФ-2019.

По словам Путина, он рассчитывает на снижение ставки по ипотеке в России после того, как на Дальнем Востоке ставка составит 2 процента. При этом президент подчеркнул, что это будет зависеть от состояния экономики в целом. Также Владимир Путин предупредил Минфин об ответственности за выполнение плана по организации получения кредитов по ипотеке под два процента годовых для молодежи Дальнего Востока. Президент заявил, что ответственность за исполнение решения лежит на министерстве финансов. 

Также российский лидер назвал затратным для государства мероприятием установление двухпроцентной ставки по ипотеке для ДФО, так как процент в два раза ниже инфляции. При этом Владимир Путин отметил, что пока срок программы составляет пять лет, но нужно посмотреть, что будет в перспективе и решать, продлевать ли ее или нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#путин #экономика #ипотека

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...