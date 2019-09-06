Кандидат в депутаты МГД подал к Навальному иск о защите чести и достоинства

Евгений Боровик, баллотирующийся в депутаты Московской городской думы от 43-го столичного избирательного округа, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному и его «Фонду по борьбе с коррупцией».

Причиной иска стал тот факт, что Навальный в своем проекте «Умное голосование» причислил Боровика к партии «Единая Россия» и назвал «выдвиженцем мэрии».

Выпад навальновского проекта в его сторону кандидат в депутаты объясняет тем, что он якобы отказался оплатить поддержку его кандидатуры сторонниками Навального. С таким предложением, по словам Боровика, к нему ранее обратился один из приближенных скандального блогера, но он это предложение отверг. Теперь же кандидат требует через суд опровергнуть заявление, что он является выдвиженцем мэрии.

Напомним: выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября – в Единый день голосования.

Помимо кандидата от «Справедливой России» Евгения Боровика по избирательному округу №43 Москвы в депутаты Мосгордумы баллотируются: коммунист Роман Климентьев, «яблочник» Сергей Митрохин и кандидат от ЛДПР Дмитрий Кошлаков.