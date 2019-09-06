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10:49   6 Сентября 2019
Россия

Льготные программы на авиабилеты в ДФО продолжатся, заявил Путин 

Льготные программы на авиабилеты в ДФО продолжатся, заявил Путин 

Льготные программы на авиабилеты на Дальнем Востоке продолжатся, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью на полях ВЭФ-2019. 

По словам президента страны, вопрос является очень важным не только для Дальневосточного федерального округа, но и для жителей Крыма и Калининграда. Путин подчеркнул, что правительство страны будет и дальше продолжать поддерживать льготы по перевозкам, соответствующее решение в скором времени примут. 

Также российский лидер напомнил, что для ДФО существует около десятка субсидируемых рейсов внутри региона, а в целом по стране для связи с Дальним Востоком работает около трехсот рейсов, которые получают субсидии в разном объеме.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что необходимо посчитать убытки авиакомпаний, которые грозятся отменить «плоские» тарифы для Дальнего Востока из-за убыточности. По мнению президента, некоторые компании прикрываются некими международными стандартами, которые могут быть жульническими. Путин добавил, что обязательно обратит внимание на эту ситуацию, так как территория нашей страны огромна. 

Ранее Владимир Путин заявил, что поручит причастным ведомствам вопрос о субсидировании перелетов детей-инвалидов из Дальневосточного федерального округа.

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Автор: Ольга Воскресенская
#путин #авиаперелеты #вэф #дальний восток

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