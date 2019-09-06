Путин назвал 1945 год исходной точкой в вопросе по южным Курилам

Россия в вопросе принадлежности южной части Курил опирается на результаты 1945 года. Тогда по результатам Второй мировой войны эти острова отошли СССР. Об этом 6 сентября заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

В пятницу в ходе встречи с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума президент РФ высказался по поводу курильского вопроса. Во время встречи директор Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько напомнил, что русский адмирал и дипломат XIX века Евфимий Путятин ездил в Японию.

«Это он острова отдал Японии?», — уточнил Путин.

Штанько ответил, что в истории есть разные даты, однако если брать в расчет 1945 год, то и вопросов по этому поводу никаких не остается. Тогда глава государства предложил опираться именно на этот год, назвав его исходной точкой.

«Папаша все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов», — с улыбкой подчеркнул Путин, имея в виду возглавлявшего в то время СССР Иосифа Сталина.

Ранее Путин заявил, что лично вмешается в ситуацию с космодромом Восточный.