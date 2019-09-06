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10:34   6 Сентября 2019
Политика

Путин заявил, что лично вмешается в ситуацию с космодромом Восточный

Путин заявил, что лично вмешается в ситуацию с космодромом Восточный

Президент РФ Владимир Путин заявил, что накопившиеся вопросы по поводу космодрома Восточный требуют его личного вмешательства. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС. 

В пятницу в ходе встречи с представителями общественности Дальнего Востока президент заявил, что скоро улетит на космодром, где проведет совещание. 

«Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — заявил он. 

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин намерен ознакомиться с ходом строительства новых объектов космодрома. Президент осмотрит стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты. Речь идет о городе Циолковский и комплексе ракет тяжелого класса «Ангара». 

После этого президент РФ проведет совещание, где обсудит вопросы развития инфраструктуры космодрома. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #восточный

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