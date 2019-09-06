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10:32   6 Сентября 2019
Россия

Путин поручит Минфину вопрос о субсидировании перелетов детей-инвалидов с Дальнего Востока

Путин поручит Минфину вопрос о субсидировании перелетов детей-инвалидов с Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит Минфину вопрос о субсидировании авиаперелетов детей-инвалидов с Дальнего Востока. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с общественностью на полях Восточного экономического форума.

Аналогичные поручения получат все причастные к вопросу ведомства. Путин отметил, что необходимо рассмотреть возможность субсидирования проезда детей-инвалидов из Дальневосточного федерального округа к больницам в европейской части страны. Президент считает, что необходимо посчитать стоимость перелетов и отметил, что вряд ли это большие деньги. 

Также Владимир Путин готов к обсуждению вопроса о том, чтобы расширить варианты использования материнского капитала для жителей сел и деревень, на газификацию, подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Президент выразил опасение, что у людей могут «растащить эти деньги» при подключении к коммуникациям.

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Автор: Ольга Воскресенская
#путин #авиаперелеты #дальний восток

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