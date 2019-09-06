Усиление подразделений МВД по борьбе с наркотиками не приведет к увеличению штата

Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с представителями дальневосточной общественности в пятницу утром, рассказал о возможном усилении подразделений МВД, которые занимаются борьбой с наркоторговлей, отметив, что этот шаг в любом случае не будут означать увеличение численности сотрудников Министерства.

«Ведь у нас сейчас вся работа, что касается численности, направлена на сокращение, а не на увеличение. Но это не значит, что нужно одной гребенкой все причесывать, нужно определяться с приоритетами», - пояснил глава государства.

При этом президент напомнил, что в свое время Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков расформировали именно потому, что лона повторяла ту работу, которую делало Министерство внутренних дел.

Напомним: во Владивостоке продолжается пятый Восточный экономический форум, на третий день которого зарубежные гости разъехались, а у президента РФ запланированы встречи с общественностью и визит на космодром «Восточный».