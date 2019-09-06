Путин пообещал, что дольщики больше не останутся «на бобах»

Стоимость жилья из-за перехода на систему эксроу-счетов может повыситься, однако участникам долевого строительства теперь не грозит остаться «на бобах». Такое мнение высказал глава российского государства Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, сообщает в пятницу ТАСС.

Путин выразил надежду, что новая система эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию, и теперь ответственность за качество работы застройщиков и риски будут нести финансовые организации. Президент отметил, что цены на жилье могут немного вырасти, но это лучше, чем вложить деньги и «остаться на бобах».

«Я надеюсь, что мы когда-нибудь с этой безобразной страницей в строительной отрасли и в социальной сфере (речь идет об обманутых дольщиках — ред.) покончим после перехода на новую систему финансирования через эскроу-счета», — сказал Путин.

По мнению президента, из-за перехода на новую систему темпы жилищного строительства могут снизиться. По его мнению, финансирование строительства жилья через эскроу-счета — единственный цивилизованный способ нормальной работы в строительном секторе.