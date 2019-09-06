Путин прокомментировал решение о повышении зарплаты медработникам

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал решение о повышении зарплаты медицинским работникам страны. По мнению президента, эти вопросы должны решаться сбалансированно.

Выступая перед общественностью на ВЭФ-2019, Владимир Путин подчеркнул, что вопросы необходимо решать, обращая внимание на общее состояние рынка труда и зарплат различных категорий медиков и уровня их профессионализма, опыта и образования. Также президент отметил, что согласен с тем, что в этой сфере необходимо навести порядок.

Кроме того, Путин заявил, что если поднимать зарплату среднему персоналу, то тогда нужно сделать это и для врачей. Но сначала нужно исполнить майские указы на тему здравоохранения, что указано в списке поручений, выпущенных несколько дней назад, заявил российский лидер.

Восточный экономический форум проходит на этой неделе во Владивостоке, он стартовал 4 сентября и завершится в пятницу, 6 сентября.