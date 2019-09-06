Заседание суда по Условно-досрочному освобождению футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева проходит в закрытом режиме.

В настоящее время суд белгородской области не подтверждает, что решение об условно-досрочном освобождении футболистов из колонии принято. Об этом в пятницу утром сообщает представитель суда, опровергая таким образом сообщения СМИ, что суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО и через десять дней они смогут покинуть колонию.