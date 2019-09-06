Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтруд повысит размер суточных для госслужащих

Минтруд повысит размер суточных для госслужащих

 Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми

Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми
Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

 Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE
Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

 Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет
Минтруд повысит размер суточных для госслужащих

Минтруд повысит размер суточных для госслужащих

 Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми

Запашный поделился в кулинарном шоу о глобальной ошибке с мороженым и тиграми
Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах

 Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE

Депутат Рады назвал «убийством журналистики» намерение закрыть NEWSONE
Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

 Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет
9:59   6 Сентября 2019
Россия

Суд Белгородской области не подтверждает УДО Кокорина и Мамаева

Суд Белгородской области не подтверждает УДО Кокорина и Мамаева

Заседание суда по Условно-досрочному освобождению футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева проходит в закрытом режиме.

В настоящее время суд белгородской области не подтверждает, что решение об условно-досрочном освобождении футболистов из колонии принято. Об этом в пятницу утром сообщает представитель суда, опровергая таким образом сообщения СМИ, что суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО и через десять дней они смогут покинуть колонию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#суд #россия #мамаев #футболисты #кокорин #колония #общество #удо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...