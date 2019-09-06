Дочь Навального обсуждает со своей любовницей жестокость родителей и пристрастие к наркоте

Дарья Навальная — дочь одиозного блогера — примкнула к рядам ЛГБТ-сообщества и «подсела» на наркотики, следует из материалов, которые оказались в распоряжении «Федерального агентства новостей».

Данные также продемонстрировали, что в семье Навальных господствует психологическое и физическое насилие над детьми. Редакция ФАН попыталась связаться с Юлией Навальной, но жена блогера не решилась ответить на звонок, чтобы предоставить опровержение.

Стоит отметить, что в социальных сетях Навальные сделали себе образ успешной семьи, в которой царит идиллия. Чего только стоят совместные фото с вечерних прогулок, дорогих ресторанов или отдыха за границей. На снимках они выглядят сплоченными, добрыми и улыбчивыми. Да и сам блогер не раз указывал, что родные поддерживают его.

Но в реальной жизни все совершенно по другому. Родители постоянно оказывают на детей не только моральное, но и физическое давление, семью преследуют ссоры и разлад. Все это стало ясно из переписки Дарьи с ее подругой Полиной Савченко в Telegram, которая пришла на почту ФАН.

Сервис Getcontact подтвердил, что указанный номер телефона действительно принадлежит дочери основателя так называемого ФБК.

Первое, что бросается в глаза — это очень теплые и слишком близкие отношения подруг. Девушки признаются друг другу в любви и обсуждают физическую близость.

«Полин, мы по***ь, я тебя поздравляю. Ты кончила 4 раза»*, — написала Дарья Полине.

Что примечательно, дочь Навального стала инициатором сексуальных отношений в лесбийской паре. Она даже звала ее в школьную уборную, чтобы «согрешить».

В переписке много интимных подробностей, переживаний и фантазий. Также имеют место фотографии, призванные подогреть интерес к сексуальной жизни подруг.

Кроме этого выяснилось, что родители ничего не знают о приверженности дочери к ЛГБТ-сообществу. Алексей и Юлия в принципе мало интересуются жизнью девушки, отдавая предпочтение деспотичным методам. Дарья жалуется подруге на ежедневные ссоры, ругательства, оскорбления и унижения. Ее успехи не признают, замечая только изъяны.

«Я ору со своей мамы. Она короче специально ходит вокруг меня и обзывает меня ТИПА еле слышно, но чтобы я могла все услышать. Нет, она довольно странная женщина»*, - пишет она.

Дети стали ямой, в которую старшие Навальные вечно изливают злобу. Дочь переживает за 12-летнего брата, который в силу своего возраста не может ничего ответить. Она видит спасение в учебе за границей, а именно в Стэнфорде. Ведь там домашних тиранов не будет.

«И я уже давно поняла, что я для них как мешок для битья. Главное, чего я боюсь, что они это будут делать с Захаром, а он не такой психологически сильный, если так можно сказать, как я. Сейчас они не трогают его, потому что есть я и я пару раз вступалась за него, орала и говорила, что так нельзя. И типа смысл делать что-то с ним, когда я это терплю уже 12 лет почти»*, — указано в переписке.

Отношения с матерью сильно ухудшились после того, как Даша узнала о молодом любовнике родительницы. Требовательная Юлия забирает телефон, требует ежедневных отчетов и не терпит любого отклонения от ее указаний. Все попытки поговорить заканчиваются криками и рукоприкладством.

«У меня к сожалению родители выплескивают всю злобу на меня, так что раз в день мы точно ср*****ся у меня в комнате», — пожаловалась девушка.

За непослушанием следуют угрозы. Например, Юлия пообещала дочери обеспечить карьеру «простого баристы». Дарья призналась, что радуется, когда отца помещают в СИЗО, а мать занята своими делами. В такие моменты на квартиру обрушивается тишина, никто не ругается.

Чтобы снять стресс, девушка обратилась к наркотикам. В материалах она рассказывает о модных клубах и «вписках», где употребляются запрещенные вещества:

«Меня Макс позвал с ним дуть завтра, я такая тип сорян, у меня уже есть компашка и мы там будем надолго»*.

Девушка не забывает снимать «тусовки» на телефон.

Сегодня, 6 сентября, Дарье исполняется 18 лет. Однако она все еще растет, ее подростковая психика остается хрупкой и уязвимой. Диктаторское воспитание уже дало свои плоды — девушка пристрастилась к девушкам и запрещенным веществам.

В это же время, Навального больше беспокоят выборы в Мосгордуму и проект «Умное голосование». Ему не интересна его же семья. К тому же, его дочь ждет длительное обучение за границей, что без должного внимания и поддержки может увести ее на еще более скользкую дорожку.

* Орфография и пунктуация сохранены. На скриншотах нецензурная лексика прикрыта белыми полями.