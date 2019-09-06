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9:27   6 Сентября 2019
Весь мир

Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

Поп-исполнительница из США Ники Минаж приняла решение покинуть сцену. Об этом она сообщила в Twitter.

В публикации указано, что она завершает карьеру, чтобы посвятить себя семье. Певица уверена, что ее недоброжелатели останутся довольными таким решением. Что касается поклонников, то Минаж призвала поддерживать ее «до конца жизни».

В августе стало известно, что через два с небольшим месяца исполнительница выйдет замуж за Кеннета Петти.

Напомним, что в дискографии Минаж значатся четыре полноформатных альбома от лейбла Young Money, который основал американский репер Лил Уэйн. Сборник Pink Friday получил статус «платинового» всего спустя месяц после публикации. Девушку также десять раз номинировали на премию «Грэмми».

Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

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Автор: Анна Манц
#сша #карьера #певица

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