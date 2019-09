Американская певица Ники Минаж решилась на творческую пенсию

Поп-исполнительница из США Ники Минаж приняла решение покинуть сцену. Об этом она сообщила в Twitter.

В публикации указано, что она завершает карьеру, чтобы посвятить себя семье. Певица уверена, что ее недоброжелатели останутся довольными таким решением. Что касается поклонников, то Минаж призвала поддерживать ее «до конца жизни».

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE ????♥️????