Путин предложил подумать над расширением возможностей использования маткапитала 

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальневосточного региона предложил обдумать возможность расширения направлений, на которые будет можно потратить средства материнского капитала.

В частности, подумать о том, чтобы на маткапитал можно было подключить частные дома к системам водоснабжения и водоотведения или газоснабжения. Такую идею на встрече с главой государства озвучил глава Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. В ответ Путин предложил серьезно подумать на этот счет.

«Вы знаете, я всегда очень бережно отношусь к этим деньгам, потому что это поддержка женщинам прежде всего, семьям. И у меня всегда такое опасение, что как бы их, эти деньги, у людей не растащили», - добавил президент.

При этом он отметил, что понимает, насколько важными в жизни семей являются вопросы, связанные с инфраструктурой, а так как в системе жилищно-коммунального хозяйства еще сохраняется много проблем, важно сделать так, чтобы у людей эти деньги «не стырили», подчеркнул Путин.