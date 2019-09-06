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9:06   6 Сентября 2019
Россия

Путина пригласили испытать фарт в золотодобыче на Колыме

Путина пригласили испытать фарт в золотодобыче на Колыме

Глава Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский пригласил российского президента Владимира Путина попробовать себя в роли золотодобытчика.

«Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт», — сказал он на встрече с представителями общественности по вопросам дальневосточного развития.

Путин, намекая на проблему незаконной добычи драгоценного метала, которую ранее на мероприятии поднял Басанский, шутливо отреагировал:

«Не будете обращаться в соответствующие органы?».

Путина пригласили испытать фарт в золотодобыче на Колыме

Собеседник ответил, что к этому вопросу подойдут с пониманием и уважением. Он заметил, что в будущем году расписание президента может быть заполнено и выразил надежду на такой визит в 2021 году.

«Это искренняя просьба, приглашение… Хотя мы вас рады видеть в любое время», — подчеркнул глава ассоциации.

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Автор: Анна Манц
#путин #золото #приглашение #добыча #магаданская область

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