Путина пригласили испытать фарт в золотодобыче на Колыме

Глава Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский пригласил российского президента Владимира Путина попробовать себя в роли золотодобытчика.

«Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт», — сказал он на встрече с представителями общественности по вопросам дальневосточного развития.

Путин, намекая на проблему незаконной добычи драгоценного метала, которую ранее на мероприятии поднял Басанский, шутливо отреагировал:

«Не будете обращаться в соответствующие органы?».

Собеседник ответил, что к этому вопросу подойдут с пониманием и уважением. Он заметил, что в будущем году расписание президента может быть заполнено и выразил надежду на такой визит в 2021 году.