Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, правивший республикой на протяжении 30 лет, скончался. Об этом сообщил действующий лидер Эммерсон Мнангагва 6 сентября.

«С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», — указано в публикации.

Напомним, что Мугабе покинул пост в конце ноября 2017 года. Это произошло из-за давления правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» и военнослужащих. На всеобщих выборах в республике, которые состоялись 30 июля, победу одержал Мнангагва. Его поддержали более половины населения.

Покойный обещал, что будет править страной, пока ему не исполнится 100 лет.