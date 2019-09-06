Экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, правивший республикой на протяжении 30 лет, скончался. Об этом сообщил действующий лидер Эммерсон Мнангагва 6 сентября.
«С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», — указано в публикации.
Напомним, что Мугабе покинул пост в конце ноября 2017 года. Это произошло из-за давления правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» и военнослужащих. На всеобщих выборах в республике, которые состоялись 30 июля, победу одержал Мнангагва. Его поддержали более половины населения.
Покойный обещал, что будет править страной, пока ему не исполнится 100 лет.
Zimbabwe'nin bağımsızlığından sonra ülkenin ilk başbakanı oldu. 7 yıl sonra başbakanlığı kaldırdı ve devlet başkanı oldu. "100 yaşına kadar ülkemi yöneteceğim" demişti. Yaklaşık 30 yıllık diktatörlüğü 2017'de sona ermişti. Robert Mugabe, bugün 95 yaşında öldü. pic.twitter.com/O6IQjjcGNZ— Amerika Bülteni (@amerikabulteni) September 6, 2019