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8:33   6 Сентября 2019
Россия

Владивосток может стать отправной точкой морского круиза уже в этом году

Владивосток может стать отправной точкой морского круиза уже в этом году

Первый морской круиз, который начнется во Владивостоке, может состояться до конца текущего года, заявил глава Департамента туризма Приморья Константин Шестаков в комментарии РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

«В этом году у нас появится возможность начать круиз прямо во Владивостоке. То есть это будет не просто «подсадка», а начало круизного маршрута», — сказал он.

Такой шаг позволит туристам провести в городе время. Собеседник отметил, что столица Дальнего Востока уже давно работает с рядом глобальных туроператоров. Так, в год порт принимает до десяти лайнеров.

Владивосток может стать отправной точкой морского круиза уже в этом году

«При существующей инфраструктуре мы имеем возможность принимать до 50 круизных судов в год, но мы готовы еще нарастить свои мощности», — добавил директор департамента.

Кроме этого, ведомство хочет сделать владивостокский аэропорт международным хабом дальневосточного региона, который соединит потоки из Китая, Кореи и Японии.

Напомним, что Владивосток принимает пятый Восточный экономический форум с 4 по 6 сентября.

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Автор: Анна Манц
#владивосток #туризм #вэф #круиз

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