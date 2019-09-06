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8:19   6 Сентября 2019
Россия

«Дальневосточный гектар» могут распространить на Арктику

«Дальневосточный гектар» могут распространить на Арктику

Программу «Дальневосточный гектар» могут применить на арктических территориях, если это будет интересно россиянам. Об этом сообщил заместитель главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

«Не соглашусь, что применение в Арктике аналога дальневосточного гектара — глупость», — сказал он.

В этот регион входит вся Мурманская область и крупнейшие города Архангельского региона, напомнил собеседник.

«Там что, людям дома не надо строить? Надо. Поверьте мне, даже в Ямало-Ненецком автономном округе с его непростыми природно-погодными условиями люди берут землю под строительство домов вокруг крупных населенных пунктов», — объяснил замминистра.

«Дальневосточный гектар» могут распространить на Арктику

В последствии такой механизм может быть распространен на всю территорию России, считает Крутиков. Однако инициатива о расширении географии программы на арктическую зону в правительстве еще не обсуждалась, ведь сперва необходимо изучить заинтересованность в таком шаге среди населения.

«Если люди эту идею поддержат, почему нам бы этого не сделать? По крайней мере, вот сейчас в процессе обсуждения новой стратегии точно имеет смысл такой вопрос людям задать», — подытожил представитель Минвостокразвития.

«Дальневосточный гектар» могут распространить на Арктику

Напомним, что с 4 по 6 сентября Владивосток принимает пятый Восточный экономический форум, организованный «Росконгрессом».

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Автор: Анна Манц
#арктика #минвостокразвития #дальневосточный гектар

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