«Дальневосточный гектар» могут распространить на Арктику

Программу «Дальневосточный гектар» могут применить на арктических территориях, если это будет интересно россиянам. Об этом сообщил заместитель главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

«Не соглашусь, что применение в Арктике аналога дальневосточного гектара — глупость», — сказал он.

В этот регион входит вся Мурманская область и крупнейшие города Архангельского региона, напомнил собеседник.

«Там что, людям дома не надо строить? Надо. Поверьте мне, даже в Ямало-Ненецком автономном округе с его непростыми природно-погодными условиями люди берут землю под строительство домов вокруг крупных населенных пунктов», — объяснил замминистра.

В последствии такой механизм может быть распространен на всю территорию России, считает Крутиков. Однако инициатива о расширении географии программы на арктическую зону в правительстве еще не обсуждалась, ведь сперва необходимо изучить заинтересованность в таком шаге среди населения.

«Если люди эту идею поддержат, почему нам бы этого не сделать? По крайней мере, вот сейчас в процессе обсуждения новой стратегии точно имеет смысл такой вопрос людям задать», — подытожил представитель Минвостокразвития.

Напомним, что с 4 по 6 сентября Владивосток принимает пятый Восточный экономический форум, организованный «Росконгрессом».