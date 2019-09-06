Путин поручил изучить действия контрольных органов в отношении рыболовов

Российский президент Владимир Путин назвал ненормальной ситуацию, связанную с действиями контролирующих органов в отношении регистрации улова российских рыболовов, работающих вне вод РФ.

На встрече с представителями общественности российский лидер заявил, что данная ситуация ненормальна, ее нужно исправлять.

Так Путин ответил гендиректору компании «Доброфлот» Александру Ефремову, который рассказал о трудностях при регистрации добытой рыбы, которую предприятие выловило за пределами исключительной экономической зоны РФ. Он рассказал, что его компания четыре года назад вместе с японскими рыбаками реализовала проект по перегрузке сырой рыбы на российскую плавучую базу в тысяче километров от берега.

В итоге российские контрольные органы расценили улов как контрабанду, были возбуждены уголовные дела. Сейчас «Доброфлот» приходится регистрировать такой улов в качестве иностранной продукции.

Путин пообещал дать поручение таможне и министерству сельского хозяйства, чтобы те разрешили проблему.