Приморье и ДФО должны развиваться как высокотехнологичные регионы, заявил Путин

Дальний Восток и Приморье должны развиваться высокотехнологичные регионы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями дальневосточной общественности.

Российский лидер заявил, что ему хотелось бы, чтобы Дальний Восток и Приморье развивались не только как сырьевые регионы, но и как высокотехнологичные регионы. Он отметил, что большие трудности у российских стартапов, в том числе технологических, связаны с конкуренцией: не только с европейскими, но и с китайскими платформами.

Ранее во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин предложил создать дальневосточный венчурный фонд для поддержки стартапов.

По его словам, вопрос состоит в том, чтобы финансово наполнить данный фонд. В него пойдут средства из фонда развития Дальнего Востока. Путин отметил, что данные средства станут основным источником формирования венчурного фонда.